شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سبورتنج في دوري الطائرة للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي، مباراة مهمة، اليوم، الإثنين، أمام فريق سبورتنج، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصرًا، على صالة النادي سبورتنج، ويسعى الأهلي خلالها لمواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز.

وواصل فريق طائرة سيدات الأهلي التربع على عرش جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مواجهاته السابقة.

وبدأ الأهلي سلسلة انتصاراته على حساب دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، ثم الزمالك في الجولة الثانية بنتيجة 3-1، والفوز على الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة، ثم فاز على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة، ثم الفوز على سموحة بنتيجة 3-0، ضمن الجولة السادسة والفوز في الجولة السابعة على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 3-0، ثم الفوز في المباراة السابقة على الجزيرة بنتيجة 3-0.