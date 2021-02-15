شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينهي الخلاف بين عبدالحليم علي وأشرف قاسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الدكتور أشرف صبحى، وزيرالشباب والرياضة، الخلاف بين أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، وعبدالحليم على، مدير الكرة، خلال الجلسة التي جمعتهما بالوزير على هامش اجتماعه مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، لإنهاء أزمة النادى مع وزارة التأمينات.

كان خلافاً نشب بين قاسم وعبدالحليم خلال الفترة الماضية، بسبب تضارب الاختصاصات بينهما، ما أدى لفتور العلاقة بينهما.

وخلال الجلسة، تفهم الثنائى ضرورة التنسيق بينهما، وتجاوز أي خلافات من أجل مصلحة الفريق، وطالب الوزير الجميع بضرورة تضافر الجهود، مؤكداً لهم أن الوزارة لن تبخل بأى دعم للنادى، أو لغيره من الأندية الأخرى، خصوصاً أن الزمالك إحدى القلاع الرياضية الكبرى.