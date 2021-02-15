شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس يتسبب في تأجيل نهائى دورى مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى ابراهيم ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف ، انه تم تأجيل نهائى دورى مراكز الشباب والرياضة المقرر اقامته غدا بسبب توقعات الطقس السيئه

وكانت مديرية الشباب والرياضة اعلنت عن اقامة نهائى دورى الشباب والرياضة لكرة القدم فى نسخته الثامنة موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ بمركز شباب المدينة شرق النيل الساعه ١١ صباحا وأشار "مصطفى ابراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن البطولة تقام تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.وأضاف أنه تم الإعلان عن جدول مباريات التصفيات المؤهلة لدورى مراكز الشباب لكرة القدم " النسخة الثامنة " على مستوى الإدارات الفرعية بالمحافظة لصعود (24) فريق يمثل دورى مراكز الشباب على مستوى المحافظة " النسخة الثامنة " لعام 2021/2020 والذى تنفذه إدارة الشباب بالمديرية.