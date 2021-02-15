شكرا لقرائتكم خبر عن كراسيمير: لم أتردد في قبول عرض الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب كراسيمير جيورجيف، لاعب الفريق الأول لـ«رجال طائرة الأهلي» عن سعادته بالانضمام إلى صفوف النادي، مشيرًا إلى أنه لم يتردد في قبول عرض أكبر نادٍ في مصر وأفريقيا.

وأكد أن كل شيء بدأ سريعًا، بعدما تواصل معه المدرب وأخبره أن هناك عرضًا له من النادي الأهلي في مصر.

وقال: «بحثت عن النادي لأعرف المزيد عنه وأعجبت كثيرًا بالذي وجدته، لذلك لم يكن هناك أي عائق يمنعني من الانضمام، وما رأيته منذ وصولي من احترافية جعلني منبهرًا للغاية».

وشدد على أن الأهلي مثل ريال مدريد في أوروبا، وأنه يحب اللعب مع الفرق التي تتطلع دائمًا إلى الفوز وتقاتل عليه من أجل حصد الألقاب وبلوغ منصات التتويج.

وأشاد بالروح التي وجدها داخل صفوف الفريق، في ظل كل ما يقدمه زملاؤه، وكذلك الجهاز الفني والإداري من دعم لتذليل الصعاب.

وأكد أنه يتأقلم سريعًا مع زملائه بالفريق، الذين شرحوا له نظام البطولات التي ينافس فيها الفريق محليا وإقليميا.

وكشف عن معرفته بعدد من لاعبي الفريق الذين واجههم بقميص منتخب بلاده ضد منتخب مصر.

وأكد أنه سبق له الفوز ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة رفقة فريق رافينا الإيطالي، وهي من أقوى البطولات في أوروبا، بالإضافة إلى التتويج ببطولة كأس رومانيا، وكذلك الدوري الروماني، بالإضافة إلى فوزه بأفضل تصدٍّ دفاعي في فرنسا.

وأعرب عن أمله في مساعدة الفريق لمواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة محليا وقاريا وحصد كل البطولات.

ووجه كراسيمير رسالة إلى جمهور الأهلي بأن يواصلوا تقديم الدعم للفريق لحصد المزيد من الألقاب.

واختتم كراسيمير حديثه بتوجيه رسالة إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائلا: «أود أن أهنئ فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بعد تتويجهم بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، إنه حقا إنجاز كبير».