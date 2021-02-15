شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمريخ السوداني أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم فريق المريخ السودانى تدريباتة، اليوم، استعدادًا لمواجهة الأهلى غدًا في دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وينتظر أن يراجع نصر الدين النابى، المدير الفنى للفريق السودانى، خطة المباراة في المران الختامى.

وينتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من منجد النيل، في حراسة المرمى وأحمد آدم وأمير كمال وأحمد تمبش وعبدالرحمن كرنقو وأحمد التش وضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد وسيف تيري وبكري المدينة والسماني الصاوي.