شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تكشف عن ناديها المفضل في مصر: فريقي دومًا في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت نجمة التنس المصرية ميار شريف عن الفريق الذي تشجعه في مصر، إذ أكدت أنها «أهلاوية جدًا» مشيرة إلى فخرها بما حققه المارد الأحمر مؤخرًا في كأس العالم للأندية.

ونجح النادي الأهلي في الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح. في الوقت نفسه كانت ميار شريف تخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام، في إنجاز جديد للتنس المصري.

وأوضحت «شريف» لقناة «أون تايم سبورتس» أنها تشجع الأهلي، إلا أنها لم تستطع مشاهدة مبارياته في مونديال الأندية، نظرًا لفارق التوقيت مع خوضها بطولة أستراليا.

وأضافت أن الأهلي دائمًا يبقى في القمة، لافتة إلى فخرها بما حققه الفريق في المونديال.