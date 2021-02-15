شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تكشف دور محمد صلاح في نجاحها: نصائحه ساعدتني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت نجمة التنس المصرية، ميار شريف، عن الدور الذي يلعبه النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في حياتها وتأثير نصائحه على مسيرتها.

وأكدت ميار شريف، لقناة «أون تايم سبورتس» أن النجم محمد صلاح يقدم لها الدعم ويحفزها فيما وصفته بـ«المتواضع». وقالت «شريف» إنها تسأله فيما تريد لتحصل منه الخبرة، سواء اللعب أو الشخصية، مختتمة: «لا توجد كلمات تكفي لوصف ما يقدمه لي».

وتابعت نجمة التنس المصرية: «صلاح نصحني كثيرًا فيما يتعلق بالتفكير والعمل النفسي والعقلي وقبل النوم، كما نصحني بالقراءة في علم النفس».

واختتمت مشددة على أنها «اتبعت نصائح الملك المصري، ما ساعدها كثيرًا في مسيرتها».