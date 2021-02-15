شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة تنمر جديدة ضد مروة عيد عبد الملك واللاعبة ترد: «شيزوفرينيا عجيبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واقعة تنمر جديدة تعرضت لها مروة عيد عبدالملك، لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي سابقًا ونيس الفرنسي حاليًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ردت بقوة عبر حسابها على «فيس بوك».

ونشرت عدد من الصفحات المحسوبة على جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات حملت عبارات تنمر من اللاعبة، بحجة أنها دائمة التنمر على شيكابالا، نجم القلعة البيضاء.

الأمر الذي دفع مروة عيد للرد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هما ضد التنمر على شيكابالا عشان حرام وكده، وانهم ناس مؤدبين زيه بالظبط بس يخشوا يتنمروا عليا أنا عادى بدون أي مناسبة، شيزوفرينيا عجيبة عند الناس دي والله ربنا يهدينا ويهديكم».

حملة التنمر على مروة عيد عبدالملك

وردت مروة على هذا الاتهام في منشور آخر على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» كما يظهر في الصورة أدناه.

حملة التنمر على مروة عيد عبدالملك

من جانبه، أكد محمد محمد رشوان، المحامي الخاص باللاعبة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مايكل أيوب بشأن واقعة السب والقذف والتنمر.

وكتب رشوان على صفحته على «فيس بوك»: «بناء على تكليف من لاعبتنا المحترمة الدولية مروة عيد لاعبة نيس الفرنسي، وشقيقتها لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو مايكل أيوب والمزعوم بأنه يعمل بشركة إعلام المصريين، بشأن واقعة السب والقذف والتنمر وارتكاب جريمة إساءة استخدام مواقع التواصل، وتم إخطار الجهات المعنيه بالأمر بمجموعة من الصور المأخوذة من صفحات المعتدين وتتولى النيابة التحقيق».

حملة التنمر على مروة عيد عبدالملك

وكانت مروة قد وضعت منشورًا بخصوص شيكابالا على صفحتها الرسمية شهر ديسمبر الماضي.

حملة التنمر على مروة عيد عبدالملك

ومروة عيد هي أول لاعبة مصرية تحترف بالخارج، بدأت في لعب كرة القدم، وهي في الخامسة من عمرها في مركز شباب زينهم.

ولعبت كرة القدم مع نادي وادي دجلة والمنتخب المصري، وكانت هدافة الدوري لمدة 3 سنوات، قبل أن تترك كرة القدم وتتجه لليد، وانتقلت مروة لصفوف فريق كرة اليد بالنادي الأهلي عام 1996. واستمرت مع النادي الأهلي 14 عاما، لم تخسر مروة مع النادي الأهلي سوى مبارتين أو ثلاث مباريات طيلة فترة لعبها مع النادي.