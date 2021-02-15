شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي ينعي وفاة البدري فرغلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ سمير حلبية، وفاة البدري فرغلي عضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة بورسعيد ، والذي وافته المنية صباح اليوم بعد مشوار عامر بالعطاء لمصرنا الحبيبة ولبورسعيد الباسلة.

وقال مجلس إدارة المصري، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النادي المصري إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يشاطر شعب بورسعيد الأحزان في وفاة رمز من رموز الحياة السياسية والبرلمانية المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون».

البدري فرغلي عضو مجلس نواب سابق عن محافظة بورسعيد ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات.