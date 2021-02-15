شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم: الزمالك يسافر للسنغال بطائرة خاصة.. ولدينا أفضل لاعبين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة في الزمالك، أن الفريق سيسافر إلى السنغال لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بطائرة خاصة.

وقال قاسم لأون تايم سبورتس: «الجهاز الفني يعمل على تصحيح الأخطاء خاصة من ناحية إنهاء الهجمات، والمباريات المقبلة لنا في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا هامة جدا، بعد التعادل مع المولودية، ومباراة تونجيث المقبلة صعبة والفريق ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض».

وأضاف قاسم: «شكرا للجنة المديرة للنادي على جهودها في تأجيل مواجهة حرس الحدود، وتوفير طائرة خاصة للسفر إلى السنغال».

وتابع: «لدينا أفضل لاعبين في مصر، ينقصنا التوفيق لتكليل جهد اللاعبين في الملعب. ليس شرطا أن تكون العقوبات معلنة لوسائل الإعلام، وكلنا نسعى لتحويل السلبيات إلى إيجابيات. والعلاقة بين كل اللاعبين جيدة والنتائج الجيدة تتسبب في حالة إيجابية داخل الفريق».

ويواجه الزمالك تونجيث السنغالي 23 فبراير، بعد تعادله «0-0» في الجولة الأولى ضد مولودية الجزائر في القاهرة، بينما فاز الترجي على تونجيث «2-1» في رادس.