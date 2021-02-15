شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دء دورة تدريبية للحكام المستجدين لكرة القدم بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التدريبية للحكام المستجدين والترفيعية لحكام الدرجة الثالثة والثانية لكرة القدم ، التي ينظمها فرع الاتحاد اليمني بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء واللجنة العليا للحكام.



وسيتلقى في الدورة التي تحتضنها قاعة التدريب بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة سيئون على مدى خمسة أيام(30)حكما مستجدا على معلومات ومفاهيم ومهارات حول التحكيم والقانون الدولي لكرة القدم نظرية وتطبيقية إضافة الى مستجدات التحكيم الصادرة من الاتحاد الدولي اضافة إلى الدورة الترفيعية لـ (31) حكما منهم 17 حكما من الدرجة الثالثة و 14 حكما من الدرجة الثانية وإجراء اختبارات الترفيع من قبل المحاضر والحكم الدولي مختار صالح وبأشراف رئيس اللجنة العليا للحكام الدولي احمد قائد