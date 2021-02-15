شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: باتشيكو مركز مع السوشيال ميديا.. ومروان حمدى خايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للقلعة البيضاء، يركز بشكل كبير مع آراء الجماهير عبر السوشيال ميديا، وهذا ظهر من خلال تصريحاته بعد المباريات الأخيرة، وقال عبد اللطيف فى تصريحت لبرنامج "بى أون تايم"، "كنت أؤيد رحيل مصطفى محمد، ولكن يجب أن يكون هناك البديل، مروان حمدى مهاجم جيد ولكن عنده خضة، والحمدلله أنه لا يوجد هناك جماهير، وفى مباراة المولودية ظهر خوفه، خايف يغلط فبيغلط، والسوشيال ميديا تضغط بقوة، ولأن جمهور الزمالك بيفهم عايز اللاعب حتى لو لم يحرز أهداف يجب أن يؤدى بشكل جيد".

وأضاف وليد صلاح، باتشيكو مركز مع السوشيال ميديا بشكل زائد عن الحد، وتصريحه بعد المباراة عن مروان حمدى أظهر ذلك، وكذلك بعد مباراة غزل المحلة.. صرحت بعد المباراة بأن كلا اللاعبين سجلا أهدافاً فى الجولة الماضية، وأنه من الطبيعى أن يكونا ضمن اختياراتك في لقاء الزمالك والمحلة، ولو كان معاك كلا اللاعبين ونزلتهم محدش كان هيهاجمك".

وأشار زنج الزمالك السابق إلى أن كثرة التغييرات فى الملعب وعدم لعب اللاعبين فى غير مراكزهم لن يمنحك الأفضلية، ما معنى أن تلعب بشيكابالا مهاجم وزيزو ظهير أيمن، هناك أصول وطرق معينة تلعب بها وتكسب ومش أى حد يلعب مهاجم.. أسامة فيصل وحسام أشرف كانت عقودهم ستنتهى ولم يكن أحد يعلم ولكن خلال وجودى بالقطاع جددت عقودهم، وأرى الآن سيف الدين الجزيرى هو الأنسب لقيادة الهجوم حالياً.

واختتم وليد صلاح قائلا، "يعجنى المهاجم المحارب على الكرة، كرته كويسة وسريع ويحصل على أخطاء، وبعد أول مباراة وجد رد فعل إيجابى من الجماهير، والمشكلة أنه لن يلعب فى أفريقيا، وكان على الأقل تجيب حد يشارك فى أفريقيا، الآن ليس لديك إلا مروان، ولكن أنت كمدرب تريد أن تجرب الخطط، فقد تنجح فى مباراة ولمن ليس فى كل المباريات".