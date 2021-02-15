شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى أمام المريخ السودانى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجهّز الجهاز الفني للأهلي محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى فى مباراة المريخ السوداني المقرر لها مساء غد، الثلاثاء، فى الجولة الأولى لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي تجهيز محمود وحيد بسبب غياب الظهير الأساسي للفريق على معلول لإصابته في العضلة الخلفية، كما يواجه أيمن أشرف شبح الغياب هو الآخر بنسبة كبيرة للإصابة فى العضلة الخلفية.

ودفع موسيماني المدير الفني للأهلي بأيمن أشرف فى الجبهة اليسرى في مباراة بالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى مونديال الأندية بعد غياب معلول عنها للإصابة.

وسيكون محمود وحيد الذى كان خارج قائمة الأهلي في مونديال الأندية الحل الوحيد لقيادة الجبهة اليسرى أمام المريخ السوداني في بطولة أفريقيا.

فى شأن آخر، كشف الدكتور أحمد أبو عبلة أن وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر يواصل أداء برنامجه التأهيلى الذى يؤديه بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية فى مباراة فريقه السابقة ضد البنك الأهلى بالدورى المصري، ويحتاج بعض الوقت قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال طبيب الأهلى إن وليد سليمان كان يحتاج لبرنامج تأهيلى من 6 إلى 7 أسابيع قبل نزول التدريبات الجماعية للأهلي، ومن المتوقع أن يستمر فى الغياب لمدة 3 أسابيع أخرى، على أن يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه فى أول مارس المقبل بعد إنهاء برنامجه التدريبي، لاسيما أن إصابته كانت تمزق فى العضلة الخلفية وليس شد فى العضلة.

ومنح الجهاز الطبى بالأهلى وليد سليمان لاعب الفريق راحة من ‏التدريبات التأهيلية والعلاجية، التى يقوم بها على هامش مران الفريق، الذى يقام بشكل يومى ‏على ملعب جامعة قطر.‏

ورافق وليد سليمان بعثة الأهلى فى رحلته إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، فى ظل حرص الجهاز الفنى على اصطحاب كل اللاعبين سواء المتاحين للعب فى المونديال أو المصابين، كنوع من التكريم لهم ولحاجته لتواجد اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات فى مثل هذه المواقف الصعبة لمساندة ودعم اللاعبين الصغار.