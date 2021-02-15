شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بوسكا: كان نفسي أعتزل في المصري وبشكر علاء عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بوسكا حارس مرمى الانتاج الحربي، أنه كان يطمح إلى استكمال مسيرته الكروية مع النادي المصري خاصة بعد النجاحات التى حققها مع الفريق البورسعيدي، وقال بوسكا في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": النادي المصري كانت فترة ذهبية بالنسبة لي وشرف لأي لاعب أن يمثل المصري، وصلت مع النادي إلى نهائي الكأس والسوبر ودخلت الخزينة أكثر من 200 مليون جنية والمصري سبب في شهرتي وبشكل الناس اللى قفت جنبي وكان نفسي أبطل كرة في المصري، ولكن أنا في نادي كبير أيضاً الآن وأتمنى التوفيق للانتاج.

وأضاف: بشكر علاء عبد العال وأحمد عبد العال على تجهيزهم لي في أسوان في الفترة الماضية، والانتاج فريق كبير ونتمنى أن نعود إلى مكانتنا الطبيعية بالدوري، وشاركت في مباراة واحدة حتى الآن، وسندخل في معسكر لتعديل الأمور لنساعد بعض ونخرج من هذه الأزمة.

واختتم: هناك اجتماع بين اللاعبين، والخبرات يجب أن يكون لها دور في هذه الفترة، ولدينا حوافز ودوافع معنوية لعودة الانتاج.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، صفحة مباراة كوكا كولا التى أقيمت عصر الأحد بستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر بدور الـ 32 لكأس مصر وودع على إثرها الفريق بطولة الكأس بالخسارة فى الوقت القاتل بهدف من ركلة جزاء، حيث يبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر الاربعاء المقبل باستاد الاهلى والسلام بالجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة كوكا كولا تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا ، كما يخضع الفريق لمسحة كورونا اليوم.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل ، وخسر الانتاج من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.