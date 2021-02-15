شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: تعادل الزمالك مع المولودية غير طبيعى ومحتاجين ديفيندر ومساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، أنه لا توجد خلافات أو مشاكل فى تولى جمال عبد الحميد مسئولية الإشراف على قطاعات الكرة بالنادى، وقال يحيى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "الزمالك نادٍ كبير ويحتاج لمجهود كل واحد من أبنائه، وسأكون رئيس قطاع الكرة وجمال عبد الحميد مشرفا على القطاع، وننسق العمل مع بعضنا البعض ولا صحة للشائعات التى تتحدث عن مشاكل أو خلافات".

وأضاف طارق يحيى، "ياسين مرعى وحازم سكر وحسين فيصل وغيرهم من الناشئين يتواجدون مع الفريق الأول حوالى 7 لاعبين وتم قيدهم بأفريقيا، قطاع الناشئين شهد طفرة كبيرة جداً، ولدينا 5 لاعبين من مواليد 2000، و2001، خرجوا إعارة إلى نادى زد، وعندنا "قرود كرة"، خاصة فى مدارس الكرة مواليد 2007.

وتابع يحيى، "لم يحدث فى التاريخ تصعيد هذا العدد من اللاعبين للفريق الأول ويثبتوا أنفسهم ويتألقوا ويحرزوا أهدافا ويحصدوا نقاط للنادى، نتحدث عن قطاع ناجح بشكل كبير جداً، وليس مجهودى بمفردى، والنظام يسير بشكل جيد، وعندى لاعبين كثر بمستوى مميز.

وأشار يحيى إلى أن سياسة خروج الناشئين للإعارة لم تكن متاحة فى فترات كثيرة، ولدينا مجموعة من أفضل الفرق فى مواليد 2003، ومن بينهم 6 لاعبين فى المنتخب.

وأكد نجم الزمالك أن مباريات المولودية وأسوان والمحلة نتائجها غير طبيعية فى ظل قوة الفريق الموجود بالزمالك، واللاعبون لما بيركزوا بيعدوا مواقف أصعب، ولكن صادفننا سوء حظ كبير جداً فى لقاء المولودية، وكذلك أسوان والمحلة ولكن هذا وارد فى كرة القدم.

وتابع، نحتاج لبعض التدعيمات، نحتاج لاعباً من قطاع الناشئين فى خط الوسط المدافع والمساك، ونمنح أسامة فيصل الفرصة التدريب، لأنه مثل مصطفى محمد، بدل ما أروح اشترى بـ 20 مليون"، نحتاج ديفيندر مع طارق وساسى، تستعين بإمام عاشور ولكن تحتاج لاعباً فى هذا المركز تحسباً لأى ظروف، من قطاع الناشئين أو الممتاز ب".

وأوضح طارق يحيى أنه ليس مطلوباً من باتشيكو أكثر مما يقدمه، ولكن نحتاج لثبات التشكيل، المباراة الماضية أول مرة نراه يغير بين الشوطين وهذا ليس أمر سيئ، البعض كان يقول إنه يتأخر فى التغييرات ولكن هذا التغيير لأنه يرى أن الفريق يؤدى بشكل جيد.

واختتم طارق يحيى قائلا، "مهمة باتشيكو أن يخرج اللاعبون من مود التعادل مع المولودية، ولدينا مباريات صعبة فى الدورى وأفريقيا، واللاعبون الكبار يجب أن يكون لهم دور مع باتشيكو، وجماهير الزمالك تحب الكرة الحلوة مع المكسب وليس المكسب فقط".