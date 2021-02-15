شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز راحة 48 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة راسينج كلوب فى القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يعود لاستئناف تدريباته بداية من الأربعاء استعدادا للقاء الإياب أمام راسينج كلوب أبيدجان، والمقرر لها 21 فبراير الجاري، وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.

وصلت بعثة نادي بيراميدز إلى القاهرة صباح اليوم، من كوت ديفوار بعد تحقيق انتصار بهدفين دون مقابل على نظيره راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 التكميلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحقق بيراميدز فوزا غاليًا بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى ليخطو خطوة كبيرة نحو التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية، كما أثبت الفريق السماوى إنه لا يعرف الخسارة فى المواجهات خارج أرضه بالبطولة الأفريقية.