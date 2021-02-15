شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إعداد أولمبياد طوكيو ولقاء القمة على مائدة اتحاد اليد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد عن مناقشة خطة إعداد المنتخب الأول للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المقبلة فى إجتماع مجلس الإدارة المقرر له غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من الأمور المهمة على رأسها لقاء القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر له الخميس المقبل فى دورى المحترفين بدون جمهور بعد تعديل مكان الصالة و اقتراب ستاد القاهرة من استضافة اللقاء بدلا من صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، عن إقامة قمة دورى محترفى كرة اليد بين الأهلى والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، فى الجولة الرابعة بدون جمهور .

وقال نصر إنه تم تحديد صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لاستضافة اللقاء، إلا أن الأسبوع الماضى شهد إبلاغ الاتحاد بعدم لعب مباريات على هذه الصالة لأسباب مالية، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يرغب فى اللعب على هذه الصالة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع وضع الخطوط العريضة لإعداد المنتخب للأولمبياد بعد احتلال المركز السابع على العالم فى المونديال الذى أقيم على أرض مصر شهر يناير الماضى.