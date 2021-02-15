شكرا لقرائتكم خبر عن نجم السودان السابق: معلول وقفشة والشحات أهم لاعبى الأهلي.. والمريخ بمن حضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فيصل العجب نجم الكرة السودانية السابق أن الثلاثي "على معلول وحسين الشحات ومحمد مجدى قفشة" أهم عناصر قوة الأهلى، وذلك قبل مواجهة المريخ السودانى فى مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته غداً الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

وقال العجب فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مباراة الأهلى والمريخ أتمنى أن تكون ممتعة، والأهلى عائد من بطولة كبيرة وحقق فيها المركز الثالث، وأعتقد أن اللقاء سيكون صعباً جداً لأن الفوارق كبيرة جداً، ولكن فى النهاية 11 لاعباً ضد 11 لاعباً.

وأضاف نجم الكرة السودانية، على معلول وقفشة والشحات هم أهم مفاتيح اللعب فى الأهلي، وما يميز الأهلى هو اللعب الجماعى والروح العالية، والمريخ لديه أيضاً إصابات وغيابات ولكن فى النهاية المريخ بمن حضر.

من جهته ألزم بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق الأحمر بمشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المريخ السودانى لمعرفة منافسهم جيدا قبل مباراة الغد فى بداية مشواره بدور المجموعات الإفريقي، باعتباره أسلوبا متبعا من المدرب الجنوب إفريقى بتكليف كل اللاعبين بمشاهدة فيديوهات خاصة باللاعبين المتوقع أن يواجههم فى المراكز التى يلعبون بها داخل الملعب، لدراسة تحركاتهم ومصادر قوتهم وكذلك نقاط ضعفهم.

وقام موسى ماتلابا ويوشا فالدويا بإرسال الفيديوهات الخاصة بمباريات المريخ السودانى إلى لاعبى الأهلى خلال اليومين الماضيين، من أجل مشاهدتها قبل المران الختامى اليوم، والذى سيلقى خلاله موسيمانى محاضرة بالفيديو يوضح خلالها نقاط القوة فى الفريق السودانى والثغرات الموجودة فى صفوفه، من أجل استغلالها فى تحقيق اول فوز بمشوار الفريق الأحمر فى البطولة المفضلة له ولجماهيره.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص موسيمانى على الاجتماع بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السودانى المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.