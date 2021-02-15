شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى ينعى البرلمانى السابق البدرى فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النادى المصرى البورسعيدى البرلمانى السابق البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد. ونشر النادى المصرى صورة للبدرى فرغلى على صفحته الرسمية بفيس بوك وعلق قائلا، "مجلس إدارة النادى المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة الأستاذ البدري فرغلي عضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة بورسعيد ، والذي وافته المنية صباح اليوم بعد مشوار عامر بالعطاء لمصرنا الحبيبة ولبورسعيد الباسلة".

والنادي المصري إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يشاطر شعب بورسعيد الأحزان في وفاة رمز من رموز الحياة السياسية والبرلمانية المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.



نعى النادى المصرى

وحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على إستقبال البدري فرغلي، القيادي العمالي وعضو مجلس النواب السابق عن بورسعيد، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات الحالي شهر نوفمبر الماضى .