شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لـ بيراميدز: هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
وقال الرئيس التنفيذي لبيراميدز، في تصريحات صحفية إن اللاعبين كانوا رجالا وتحملوا المسئولية وحققوا فوزا هاما رغم الظروف الصعبة المحيطة ودرجات الحرارة والرطوبة الكبيرة، وما حدث من جانب مسئولي الفريق المنافس، مشيرًا إلى أنه يوجه التحية للجميع على روحهم العالية وتقديمهم لمباراة قوية وتحقيق فوز كبير خارج الأرض.
أضاف ممدوح عيد بأنه فخور بلاعبي بيراميدز وتمثيلهم لمصر في البطولات الخارجية بالصورة اللائقة، ومواصلة مشوار النتائج الرائعة خارج مصر، وبات بيراميدز هو الفريق المصري الوحيد الذي حقق أفضل انطلاقة في مشواره القاري بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 9 منها.
أكد الرئيس التنفيذي أن فريق بيراميدز لديه هدف واضح وهو المنافسة على لقب الكونفدرالية بعدما كان قريبا من الفوز باللقب في النسخة الأخيرة ووصل للمباراة النهائية وسيعمل على الفوز بجميع مبارياته المقبلة من أجل تحقيق الهدف.
وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.