شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. موسيمانى يترك الشناوى يتحدث مع اللاعبين بين شوطى نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد كواليس غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن ما قاله للاعبى الفريق الأحمر فى محاضرته الأخيرة قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك، والذى فاز به المارد الأحمر بهدفين لهدف، وقال موسميانى: "بين شوطى المباراة، تركت الكابتن محمد الشناوى يتحدث مع اللاعبين وكان عنيف جداً معاهم، وقلت لنفسى لن أتدخل، وقلت أنه فاهم عقليتهم فيجب أن يتحدث معهم، وبعد ذلك دخلت بتعليمات تكتيكية جديدة وقلت لهم لماذا الزمالك كان أفضل وناقشنا كل نقط الضعف وأوضحت طريقة رفع مستوى لعبنا، وكانت من أهم الأمور هو أن نضغطهم بشكل قوى لأننا كنا خايفين".

واصل: "قلت للاعبين لا يجب أن تخافوا من الهزيمة ولكن اخسروا بكبرياء وفخر، واللاعبين استجابوا واكتسبوا ثقة وغيرت بعض التكتيكات".

استكمل: "بعد هدف قفشة كانت لحظة عاطفية شئ لا نستطيع التحكم فيه، هو أمر صعب وصفه، هذا أكبر ديربى فى أفريقيا والقاهرة وفرصة للتتويج بالبطولة بعد غياب 7 سنين، وكنا تحت ضغط كبير جداً وكان شكلنا أننا مش هنكسب، وكرة القدم تحطم القلوب".

أضاف: "قفشة والشحات عايزينك تبقى قريب منهم وتقولهم أنك بتحبهم، وهذا يسعدهم، وهذا ما فعلته مع قفشة هو لاعب موهوب يعرف كيف يلعب ولكن يحتاج هذه الأمور ليكون فى مستوى أفضل، عندما يتراجع مستواه لا أعنفه بشكل قوى مثل السولية وحمدى فتحى فهم يتحملون هذا الأمر ولكن قفشة لا يتحمل، زى بنتى ممكن لو زعقتلها هتقعد تعيط 3 أيام".

واختتم: "كهربا لاعب عاطفى جداً وأنا قريب منه، ولنا لحظاتنا الجيدة والعنيفة، وأفهمه جيد جداً وهو ليس لاعب سهل التحكم فيه أو إدارته ولكنه لاعب جيد، وهو ولد خاص جداً ويحتاج عناية واهتمام وأعرف أمتى أكون كويس معاه أوعنيف معاه، ولا أتذكر بعد هدف قفشة ماذا قال لى بالتحديد ولكن كل ما قلت له "أوكى أوكى" حتى يعود للمباراة وللتركيز".