شكرا لقرائتكم خبر عن عادل وفخر الدين بن يوسف يظهران فى تدريب الإسماعيلى استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الاثنين الثنائى محمد عادل لاعب خط وسط الإسماعيلى والتونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق للإنتظام فى تدريبات الدراويش استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وغاب الثنائى عن مباراة لافيينا اف سى بكأس مصر والتى فاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف بسبب معاناتهم من الاجهاد وفضل البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للفريق منحهم فرصة لإلتقاط الانفاس من توالى المباريات.

فى سياق آخر، بدأ محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلي إجراءات تجهيز جراحة الرباط الصليبى لمحمود البدرى الظهير الأيسر للدراويش خلال الأيام المقبلة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى.

ويعد البدرى هو ثانى لاعب يصاب بالرباط الصليبى هذا الموسم بعد إصابة أحمد أيمن الذى تأكد غيابه لنهاية الموسم.

فى سياق آخر، أكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى أنه حرص على تحديد اختصاصات كل فرد بالمجموعة من أجل تقديم أفضل ما لديه، وأشار فى تصريحات للموقع الرسمي للدراويش:”الوضع صعب ،نعلم جيدا مدى حزن الجماهير على تراجع النتائج ، لكن علينا أن نقاتل ونبذل قصارى جهدنا بغية تحسن النتائج”.

وأضاف أيقونة النادى الإسماعيلى: "المدير الفنى بدأ يعلم كل شىء عن الفريق والنتائج ستكون أفضل مع الوقت بشرط تحقق عنصر الانسجام بين اللاعبين الجدد والحاليين”، وأشار:”اتفقنا على أن يكون عماد سليمان مشرفا بشكل مباشر على الفريق".

واختتم على أبوجريشة حديثه قائلا: "دعم ومساندة الجماهير سيسهم كثيرا فى تخلص اللاعبين من الضغوط الملقاه عليهم وهو ما سيؤدى إلى تطور النتائج".