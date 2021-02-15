شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يتمسك بالحصول على فرصة للعودة لحراسة عرين الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يتمسك بالحصول على فرصة لحراسة عرين فريقه، خاصة بعدما أصبح محمد أبو جبل الحارس الأساسى للفريق، ويعتمد عليه الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو بشكل دائم، مع ابتعاد جنش ومحمد عواد عن المشاركة.

ويتمسك محمود جنش بالحصول على فرصة للمشاركة فى حراسة عرين الزمالك، خاصة وإنه كان الحارس الأساسى للفريق قبل تعرضه للإصابة فى وتر أكيلس عندما كان ضمن صفوف المنتخب الوطنى، حيث يرغب الحارس فى الحصول على فرصة ليثبت جدارته وأحقيته فى التناوب مع أبو جبل فى حراسة مرمى القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، عن أنه يتحدث باستمرار مع عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى من أجل العمل على منحه فرصة المشاركة فى أقرب وقت، عن طريق التحدث مع الخواجة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى.

وكان "جنش"، كشف أن أحد مسئولى الأهلى تفاوض معه للانضمام للقلعة الحمراء ولكن انتماءه للزمالك جعله يوقع عقود التجديد للقلعة البيضاء، مؤكدا احترمه النادى الاهلى أحد أفضل الفرق داخل القارة الأفريقية.

وقال محمود جنش، فى تصريحات تليفزيونية، إنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق جلطة سراى التركى والمعار من الزمالك لمدة موسم ونصف ومنحه النصيحة بالاحتراف، ثم الحديث مع التونسى فرجانى ساسى الذى علق على تجديدة للقلعة البيضاء قائلا "تعبنى والله ولكن من أحسن الشخصيات التى تتعامل معها وإن شاء الله ربنا يكتبله اللى فيه الخير".

وأشار محمود جنش إلى أنه شعر بالحزن بعد تصريحات أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى السابق عقب الإصابة التى تعرض لها خلال معسكر الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ولكن لم يتحدث معه فى ذلك الأمر حتى الآن.