شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب محمد بيومى عن الإسماعيلى أمام الزمالك بسبب شد الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمد بيومى لاعب الإسماعيلى عن مباراة فريقه أمام الزمالك بعد تعرضه لشد فى العضلة الأمامية فى مواجهة لافيينا إف سى بكأس مصر، وأكد الجهاز الطبى للدراويش صعوبة لحاق اللاعب بمواجهة الفارس الأبيض لحاجته للعلاج لمدة عشرة أيام على أقصى تقدير.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش صفحة مباراة لافيينا اف سى بدور الـ 32 لكأس مصر والتى أقيمت عصر الاحد على ستاد السويس الجديد وفاز بها الدراويش بهدفين مقابل هدف، ونظراً لضيق الوقت يستعد الدراويش بدون راحة لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يجرى فريق الإسماعيلى مسحة كورونا اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك.

وتجمد رصيد الدراويش عند ثمانية نقاط بالمركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

فى سياق آخر، بدأ محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى إجراءات تجهيز جراحة الرباط الصليبى لمحمود البدرى الظهير الأيسر للدراويش خلال الأيام المقبلة بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى.

ويعد البدرى هو ثانى لاعب يصاب بالرباط الصليبى هذا الموسم بعد إصابة أحمد أيمن الذى تأكد غيابه لنهاية الموسم.