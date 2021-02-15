شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتحدث عن أزمة الجبهة اليسرى بالأهلى وخوف موسيمانى من "دروب المونديال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن فريق الأهلى تنتظره مواجهة صعبة للغاية أمام المريخ السودانى بفضل الغيابات والإصابات التى ضربت صفوفه فضلا عن كونها أول مباراة بعد برونزية كأس العالم للأندية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : " الأهلى سيخوض مباراة صعبة مع المريخ السودانى حيث يواجه اصابات كثيرة مثل على معلول وصلاح محسن وأيمن اشرف وايقاف حسين الشحات".

ويضيف شوبير: " الأهلى عنده أزمة فى الجبهة اليسرى معلول مصاب وأيمن أشرف عنده اجهاد وياسر إبراهيم مش هيعرف يلعب فى الحتة الشمال وموسيمانى بيدور على مدافع يوظفه فى الجبهة اليسرى".

وأردف شوبير: " موسيمانى عمل اجتماع مطول مع لاعبى الأهلى حذرهم فيه من خطورة أول مباراة بعد البرونزية وابدى تخوفه من حدوث دروب فى المستوى بعد الانجاز الكبير وسيد عبد الحفيظ أقر عقوبة 300 ألف جنيه على أى لاعب يظهر فى وسائل الاعلام لفرض التركيز على جنبات الفريق".

وتابع شوبير :" مجموعة الأهلى بقت صعبة بعد فوز سيمبا التنزانى على فيتا كلوب خارج أرضه، والأهلى الجولة المقبلة رايح تنزانيا".

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة المريخ السوداني غدا الثلاثاء في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج به النسور الحمر في النسخة الأخيرة، بعدما بدأ رحلة الدفاع عن النجمة العاشرة في مشواره القاري.

ويضع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع معاونيه خطة مباراة المريخ غدا وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه، بعد دراسة المنافس والتوقف على عناصر القوة في صفوفه، وأسلوب لعبه ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها في الاختراقات وفي الدفاع أيضا، حي يفكر موسيماني في الاعتماد على العناصر الأساسية للفريق الأحمر في ظل صعوبة المباراة الافتتاحية بدور المجموعات الإفريقي.