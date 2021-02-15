شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف: محمد صلاح نصحنى بتطوير المينتاليتي وفخورة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميار شريف بطلة مصر فى التنس عن نصيحة فرارى الفراعنة وليفربول الإنجليزى محمد صلاح، لها، وقالت ميار شريف فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "محمد صلاح شخص متواضع جداً، وبمجرد أن أسأله على أمر يمنحنى ما أريد، ولا يمكننى أن أصف قدر استفادتى منه، هو يعمل كثيراً على فكره وقالى قبل ما أنام أفكر كثيراً على التدريب، ينصحنى دائماً على تطوير المينتاليتي".

وأضافت ميار، "أثق كثيراً فى مدربى وفريقى، لدى فريق عمل عظيم، لا أتابع الكرة المصرية كثيراً، أتابع فقط فى المباريات عندما يلعب الأهلى أو المنتخب، ولم أتمكن من متابعة الأهلى ومنتخب اليد بسبب مبارياتى واختلاف التوقيت.

وأشار بطلة التنس إلى أن إنجاز الأهلى هو أمر عظيم، أنا أهلاوية جداً، وفخورة جداً به، وإنجاز منتخب اليد كنت سعيدة به أيضاً، خاصة لأنهم لا يحظون بنفس الاهتمام لكرة القدم وفخورة بهم جداً".

وتابعت ميار شريف، الكثير من لاعبات التنس الآن تحاول الخروج للعب البطولات الدولية، وتأثروا بى أشعر أننى حققت شئ مهم للعبة وأنا متأكدة أنهم لو فكروا أنهم يقدروا سيكون لهم مستقبل كبير.

واختتمت ميار قائلة، "أعد الجميع بأننى سأقدم ما فى وسعى حتى آخر نقطة وسأعمل على نفسى كثيراً، وسأقدم أمور العالم كله يتفرج ويشوف المصريين بيعملوا ايه."