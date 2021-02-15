استاد القاهرة يقترب من استضافة قمة محترفى اليد بين الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - تقترب صالة استاد القاهرة من استضافة لقاء الأهلى والزمالك فى قمة دورى محترفى كرة اليد، والمقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بالدورى للموسم المحلى 2020 / 2021 بدلا من صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، عن إقامة قمة دورى محترفى كرة اليد بين الأهلى والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، فى الجولة الرابعة بدون جمهور .

وقال نصر إنه تم تحديد صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر لاستضافة اللقاء، إلا أن الأسبوع الماضى تم إبلاغ الاتحاد بعدم لعب مباريات على هذه الصالة لأسباب مالية، مشيرا إلى أن الاتحاد كان يرغب فى اللعب على هذه الصالة لمعالجة أى مشاكل تخص الصالة والتى تتواجد فى أى صالة يتم إنشاؤها حديثا.

فيما تشهد الجولة الرابعة، بخلاف مباراة الأهلى والزمالك، لقاءات قوية بين كل من، الطيران مع الزهور وسبورتنج مع طلائع الجيش والأولمبى مع هليوبوليس.

وكان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمه إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى اختتمت مؤخرًا.

ونال منتخب مصر لكرة اليد احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.