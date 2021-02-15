شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر ينضم لـ معلول وصلاح محسن فى قائمة المصابين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى عن مباراة الفريق أمام المريخ السودانى غداً ببطولة أفريقيا بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وتحديداً أمام بالميراس البرازيلى في مونديال الأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع والتى حسمها الأهلى بركلات الجزاء.

ويعانى طاهر محمد طاهر من شد بسيط فى العضلة الخلفية، حسب تأكيدات الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى الذى أكد أن اللاعب يحتاج أسبوعاً للتعافى من هذه الإصابة.

وبذلك ينضم طاهر محمد طاهر لقائمة المصابين فى الأهلى قبل مواجهة المريخ السودانى التى تضم أيضاً على معلول وصلاح محسن، فيما سيتحدد موقف أيمن أشرف خلال مران اليوم.

ويختتم الأهلى مساء اليوم استعداداته لمباراة المريخ المقرر لها التاسعة من مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فى شأن آخر، كشف الدكتور أحمد أبو عبلة أن وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر يواصل أداء برنامجه التأهيلى الذى يؤديه بعد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية فى مباراة فريقه السابقة ضد البنك الأهلى بالدورى المصري، ويحتاج بعض الوقت قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال طبيب الأهلى إن وليد سليمان كان يحتاج لبرنامج تأهيلى من 6 إلى 7 أسابيع قبل نزول التدريبات الجماعية للأهلي، ومن المتوقع أن يستمر فى الغياب لمدة 3 أسابيع أخرى، على أن يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه فى أول مارس المقبل بعد إنهاء برنامجه التدريبي، لاسيما أن إصابته كانت تمزق فى العضلة الخلفية وليس شد فى العضلة.

ومنح الجهاز الطبى بالأهلى وليد سليمان لاعب الفريق راحة من ‏التدريبات التأهيلية والعلاجية، التى يقوم بها على هامش مران الفريق، الذى يقام بشكل يومى ‏على ملعب جامعة قطر.‏

ورافق وليد سليمان بعثة الأهلى فى رحلته إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، فى ظل حرص الجهاز الفنى على اصطحاب كل اللاعبين سواء المتاحين للعب فى المونديال أو المصابين، كنوع من التكريم لهم ولحاجته لتواجد اللاعبين الكبار وأصحاب الخبرات فى مثل هذه المواقف الصعبة لمساندة ودعم اللاعبين الصغار.