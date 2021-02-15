شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف: أتعلم من نادال وأطمح للوصول لتصنيف أفضل 5 لاعبات بالتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البطلة المصرية ميار شريف بطلة التنس عن طموحها فى الفترة المقبلة بعد الإنجاز الأخير في بطولة أستراليا المفتوحة، وتقدمها إلى المركز 114 فى التصنيف العالمي، وقالت ميار فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، المينتاليتي لعبت دوراً مهماً فى مباريات الدور الثاني ببطولة أستراليا ومنذ صغرى أطمح لتحقيق إنجاز فى التنس، والمصريين يطمحون دائماً إلى تحقيق النجاح.

وأضافت ميار، الموضوع ليس سهلاً ولكن لدى الثقة في نفسي، لدينا الكثير من المواهب ولكن السيستم يحتاج إلى التعديل، وكل الأمور حدثت سريعاً وهذا كان يمنحني الثقة، وحظيت بدعم كبير من الاعلام والرعاة والجماهير وهذا أكد لى الثقة.

وأكدت ميار أن أفضل شىء أنني منذ سنتين ونصف ألعب وترتيبي وصل إلى 114، وما زلت أطمح إلى تحسين عدة أمور للوصول إلى مستوى أفضل، وأطور نفسي للوصول إلى قائمة أفضل 5 لاعبات في التنس

وتابعت، "عمري ما فكرت أنني أطمح أن أكون مثل لاعبة معينة، وأرى أننى متفردة بأسلوب خاص، وأتعلم كثيراً من مسيرة رفائيل نادال، وبالنسبة لي أفضل شىء هو هذا الدعم الجماهيري، والفترة المقبلة بها بطولات كثيرة جداً، ومصر منحتنى كل الدعم والشعب المصري والاتحاد ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وأشعر بدعم غير طبيعي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم في الملعب .

وأكدت ميار أن اللاعبات في مصر لا ينقصهن شىء، لدينا مواهب كبيرة والجينات لدينا أفضل من الخراج، ولكننا نحتاج لنظرة مختلفة من الرعاة، ونتمنى أن يكون هناك احتكاك خارجي لكي تصدق اللاعبات أنهن غير بعيدات عن المستوى العالمي.

واختتمت تصرحاتها قائلة، "المنافسات لدينا أصعب من الخارج، وهذا يمنحنا أفضلية ولكن للأسف نتوقف عن جزئية معينة في مرحلة الاحتكاك الخارجي بسبب الحاجة إلى السفر والاحتكاك والتكاليف المادية.