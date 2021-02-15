"مباراة صعبة".. نائب رئيس بعثة المريخ يعلق على مواجهة الأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عمر محمدعبدالله نائب رئيس بعثة المريخ السوداني، أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة، مضيفًا أن الفريق يسعى للتأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن يحل المريخ السوداني ضيفًا على الأهلي مساء غد الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال عبدالله: "نشكر الأهلي على حسن الاستقبال وتسهيل كل الصعاب".

وأضاف: "نهنئ الأهلي والشعوب العربية على ما حققه الأهلي في كأس العالم للأندية بالحصول على الميدالية البرونزية".

وتابع: "مباراة الأهلي بين الأشقاء، نسعى لتقديم مباراة تليق بكلا الناديين، اللقاء سيكون صعبا ونأمل أن نتأهل نحن والأهلي إلى الدور المقبل".

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد بالمجموعة الأولى التي ضمت كل من فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.