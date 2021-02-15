تقارير: لا نية لدى ليفربول لإقالة يورجن كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، لا ينوي إقالة مدربه الألماني يورجن كلوب.

وتعرض ليفربول للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام فريق ليستر سيتي بنتيجة (3-1).

وكانت العديد من التقارير الصحفية البريطانية، أشارت إلى أن ليفربول يستعد لإقالة المدرب الألماني عقب النتائج السيئة التي يحققها مع الفريق خلال هذا الموسم.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، إلى أنه لا يوجد نية لدى نادي ليفربول لإقالة كلوب خلال الفترة المقبلة، وأن الوضع طبيعي في الفريق.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن كلوب يستعد لمواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا، وسيخرج للحديث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة كالمعتاد.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.