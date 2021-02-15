جوارديولا: في كرة القدم فقط.. قد تصنع فرصاً أكثر وتخسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن في كرة القدم، يمكن أن تصنع فرصاً أكثر من منافسك، لكن تخسر في النهاية، وهذا أمر لا يحدث في أي رياضة أخرى.

ويتصدر مانشستر سيتي في الوقت الحالي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة من 23 مباراة.

وقال جوارديولا خلال تصريحات نُشرت عبر صفحة مانشستر سيتي على "تويتر" "لقد تطورنا بشكل مذهل هذا الموسم، لا نقوم بالأخطاء، دائما أرى أن علينا صنع المزيد من الفرص".

وأكمل "لديك الكرة، مررها واركض بدونها، واصبر عندما تكون معك الكرة، عليك أن تجد اللحظة المناسبة لفعل هذه الأمور".

وشدد "اللاعبون يعرفون أنهم إذا أرادوا الحصول على التقدير، فعليهم الفوز بالمباريات والألقاب، ثم سيحصلون عليه، إذا لم تحقق الفوز بالمباريات والبطولات، لن تحصل على شيء، الأمر بهذه البساطة".

واستمر " كرة القدم لعبة من الممكن فيها أن تصنع فرصا أكثر من منافسك وتخسر المباراة".

وأضاف "الرياضة الوحيدة التي من الممكن أن يحدث فيها هذا الأمر، هذا لا يحدث في كرة السلة، التنس والجولف، عندما تصنع الفرص يكون لديك الأفضلية، لكن بعدها عليك أن تكون جيدا داخل المنطقة".

وصرح "نعم، إنها علاقة متبادلة، إذا شعر المهاجمون أننا ندافع بشكل جيد، فربما سيلعبون براحة أكبر، نحن نخرج بشباك نظيفة، ورباعي الدفاع لعبوا بشكل رائع يوم السبت الماضي".

وتابع "لا يمكنني القول من هو الأفضل، لأنه كان لدي نجاحات مع حراس مرمى مذهلين، أمثال فالديز، نوير وإيدرسون".

واسترسل " عندما يلعب إيدرسون بقدمه فهو الأفضل، جودة تمريراته هي الأفضل، مانويل نوير وفيكتور فالديز مذهلان أيضا، لكن جودة التمرير من إيدرسون هي الأفضل".

وواصل "هذا مثال أخر على التقدير الذي يستحقه إيدرسون، لديه بالفعل كل التقدير من الطاقم والفريق، وهو يعرف هذا الأمر".