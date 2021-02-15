باريس يعلن قائمة مباراة برشلونة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل باريس ضيفًا على برشلونة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وضمت قائمة باريس 22 لاعبا، شهدت عودة ماركو فيراتي لاعب الفريق الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة في الفخذ والتي تعرض لها مؤخرًا ومنعته من المشاركة في مباراتي كان ونيس.

كما شهدت القائمة غياب البرازيلي نيمار دا سيلف الذي تعرض لإصابة عضلية مؤخرَا خلال مشاركته رفقة فريقه في مباراة كاين ضمن منافسات كأس فرنسا، وتبين من الفحوصات حاجته للغياب مدة تصل إلى 4 اسابيع من أجل التعافي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، ريكو، ليتيلييه.

الدفاع: أليساندرو فلورينزي، باكير، كيهرير، ماركينيوس، ديالو، كورزاوا، كيمبيمبي.

الوسط: لياندرو باريديس، رافينيا، ماركو فيراتي، دانيلو، هيريرا، جايي.

الهجوم: دراكسلر، ميشوت، كين، سارابيا، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي.