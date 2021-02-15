هل يكسر باريس لعنة كامب نو أمام برشلونة بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

متسلحًا بلاعبه الشاب كيليان مبابي، يحشد باريس سان جيرمان قوته ويشد رحاله إلى إسبانيا استعدادًا لمواجهة برشلونة مساء غد الثلاثاء في مباراة ذهاب دور الـ16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

يفتقد باريس في رحلته الإسبانية خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض للإصابة مؤخرًا خلال مشاركته في لقاء فريقه أمام كاين ضمن منافسات كأس فرنسا، وتبين من الفحوصات حاجته للغياب مدة قد تصل إلى 4 أسابيع للتعافي.

وتأتي مباراة الغد في ظل الأنباء التي تقرب ليونيل ميسي من الانتقال إلى ملعب الأمراء، فمن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني بنهاية الموسم الجاري ولم يتفق البالغ من العمر 33 عامًا على التجديد مع ناديه تاركًا الشائعات تحوم حول رحيله.

اللافت للانتباه أن أكثر من لاعب داخل النادي الباريسي أكدوا تواصل ناديهم مع ميسي لإقناعه بالانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، حيث أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، في وقت سابق أن "كرسيهم محجوز" بشأن مفاوضات ضم ميسي، كما اعترف الأرجنتيني لياندرو باريديس وآنخيل دي ماريا ثنائي الفريق الفرنسي، بمحاولات ناديهما إقناع ميسي بالانتقال إلى ملعب الأمراء.

وبعيدًا عن وضعية ميسي، فالمواجهة التي ستقام بين الفريقين غدًا سيستضيفها ملعب كامب نو الذي يعد بمثابة "لعنة" على باريس سان جيرمان، فالفريق الفرنسي لم يفز على هذا الملعب منذ عام 1995، وشهدت آخر زيارة له الخسارة بنتيجة 6-1 عام 2017.

التقى الفريقان في 11 مواجهة سابقة جاءت 10 منها في دوري أبطال أوروبا، ولقاء وحيد في نهائي كأس الكؤوس 96/97 فاز به برشلونة بنتيجة بهدف دون رد.

وبشكل عام، حقق باريس الفوز في 3 مباريات فقط مقابل 5 لبرشلونة، بينما حسم التعادل 3 مباريات بينهما، وسجل لاعبو الفريق الكتالوني 22 هدفا مقابل 16 للاعبي الفريق الفرنسي.

مباريات باريس على ملعب كامب نو

موسم 94/95 انتهى اللقاء 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موسم 2021/2013 انتهى اللقاء 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موسم 2014/2015 انتهى اللقاء 3-1 لصالح برشلونة في دور المجموعات.

موسم 2014/2015 انتهى اللقاء 2-0 لصالح برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.