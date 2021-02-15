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الامارات | وفاة طبيب شباب الأهلي مروان العطار

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيب شباب الأهلي مروان العطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي عن وفاة طبيب الفريق الأول للكرة الطائرة مروان العطار، اليوم الاثنين، حسب ما ذكر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكر النادي أنه: "يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لوفاة طبيب الفريق الأول للكرة الطائرة في شباب الأهلي".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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