شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام يسقط إيفرتون بهدفين وينهي سلسلة 12 مباراة بلا فوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد الدولي النيجيري جوش ماجا فريقه فولهام، للفوز على مضيفه إيفرتون، أمس الأحد لينهي بذلك مسيرة من 12 مباراة بدون انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وينعش آماله في تجنب الهبوط.

وتركت هذه النتيجة فولهام في المركز 18 برصيد 18 نقطة من 23 مباراة متأخرا بسبع نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز 17، بينما استمر إيفرتون في المركز السابع برصيد 37 نقطة من 22 مباراة بعد عرض آخر باهت على ملعبه.

واستمر أداء إيفرتون السيئ في الدوري ليتجرع ثالث هزيمة على ملعبه في أربع مباريات بينما انتصر فولهام في جوديسون بارك لأول مرة بعد 22 هزيمة متتالية بعد أن سجل ماجا ثنائية في أول مشاركة له أساسيا مع فولهام.

وأهدر الفريق الزائر العديد من الفرص في الشوط الأول قبل أن يهز ماجا مهاجم سندرلاند السابق المعار من بوردو الفرنسي الشباك بعد تمريرة أولا أينا المنخفضة في الدقيقة 48.

وضاعف ماجا الغلة في الدقيقة 65 بعد متابعة لكرة عقب تسديدة بعيدة المدى من هاريسون ريد في القائم.

وألغي هدف سجله جوش كينج مهاجم إيفرتون بسبب التسلل في الدقائق الأخيرة لتنتهي ليلة مخيبة للفريق الذي أخفق في تشكيل أي خطورة على مرمى المنافس.