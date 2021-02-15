شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة ومروان جمال يفوزان ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي، من التتويج ببطولة الجمهورية فردي للناشئات تحت 18 عامًا،، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ونجحت هنا جودة في الفوز بالمباراة النهائية على زميلتها بالأهلي فريدة محمد عبدالناصر، بنتيجة 3-0.

كما فاز مروان جمال، لاعب تنس الطاولة بالنادي الأهلي، ببطولة الجمهورية للناشئين تحت 18 عامًا فردي، بعدما حقق الفوز على منافسه محمد وليد، لاعب الزمالك، بنتيجة 3-1.

ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، الكابتن أشرف عبدالفتاح، المدير الفني، وفتحي عبده، مدير قطاع الناشئين والناشئات، والمدربان محمد عبدالحميد ومحمود حامد، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.‏