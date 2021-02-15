شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يكشف سر تفوق كوكاكولا على الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تامر مصطفى، المدير الفني لفريق كوكاكولا، إنه سعيد بفوز فريقه على الإنتاج الحربي، ببطولة كأس مصر.
وأضاف تامر مصطفى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»: "طالبت اللاعبين بتحقيق الفوز، وليس التمثيل المشرف، واستعدينا جيدا لهذه المواجهة خاصة أن لدينا فريقا قويا لا يقل عن أندية الدوري الممتاز ، ومجلس الإدارة يثق في قدراتهم لتقديم شيء ممير وايجابي للفريق".
وأردف: "درسنا الخصم جيدا واللاعبون نفذوا التعليمات وأشكرهم على النتيجة، ونقطة التحول كانت ركلة الجزاء التي تصدى لها محمد ميلا".
وأتم: "نطمح الوصول لأبعد نقطة في الكأس، كما نطمع في الصعود للممتاز في الموسم المقبل".
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