شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يكشف سر تفوق كوكاكولا على الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تامر مصطفى، المدير الفني لفريق كوكاكولا، إنه سعيد بفوز فريقه على الإنتاج الحربي، ببطولة كأس مصر.

وأضاف تامر مصطفى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»: "طالبت اللاعبين بتحقيق الفوز، وليس التمثيل المشرف، واستعدينا جيدا لهذه المواجهة خاصة أن لدينا فريقا قويا لا يقل عن أندية الدوري الممتاز ، ومجلس الإدارة يثق في قدراتهم لتقديم شيء ممير وايجابي للفريق".

وأردف: "درسنا الخصم جيدا واللاعبون نفذوا التعليمات وأشكرهم على النتيجة، ونقطة التحول كانت ركلة الجزاء التي تصدى لها محمد ميلا".

وأتم: "نطمح الوصول لأبعد نقطة في الكأس، كما نطمع في الصعود للممتاز في الموسم المقبل".