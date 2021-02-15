شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة بيراميدز إلى القاهرة عقب الفوز على راسينج الايفواري في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة نادي بيراميدز إلى القاهرة قبل قليل قادمة من كوت ديفوار بعد تحقيق انتصار بهدفين دون مقابل على نظيره راسينج كلوب أبيدجان في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى ليخطو خطوة كبيرة نحو التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية، انتظارا لمباراة الإياب المحدد لها السادسة من مساء يوم ٢١ فبراير الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وقرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يعود لاستئناف تدريباته بداية من الأربعاء استعدادا للقاء الإياب.