شكرا لقرائتكم خبر عن ‏10 انتصارت خارجية تُزين مسيرة بيراميدز الأفريقية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة بنادي بيراميدز غزواته الأفريقية في أدغال القارة السمراء، بإنتصار جديد خارج حدود ملعبه جاء على حساب راسينج الايفواري بثنائية اسلام عيسى، في ذهاب دور الـ 32 الاضافي للكونفدرالية، ليصبح الفريق على أعتاب المشاركة في مرحلة المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

بيراميدز كان قاب قوسين أو أدنى من عناق لقب الكونفدرالية في أول مشاركة له ، بعد نتائج تاريخية حققها الفريق عبر مشواره كسر خلالها أكثر من رقم على مستوى مشاركات أندية مصر في أفريقيا.

الفوز خارج الديار هو أبرز مميزات مسيرة بيراميدز في الكونفدرالية للنسخة الثانية على التوالي.

المشاركة الأولى في النسخة الماضية حقق خلالها بيراميدز 7 انتصارات خارجية على ملاعب منافسيه للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأندية المصرية في نسخة واحدة من بطولات أفريقيا، وذلك على حساب كل من ايتوال الكونغولي وبلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، وواصل انتصاراته خارج ملعبه في المجموعات على حساب كل من المصري البورسعيدي واينوجو رينجرز النيجيري ونواذيب الموريتاني، كذلك على حساب زاناكو في زامبيا بربع النهائي.

واكتملت انتصارات بيراميدز خارج حدود مصر بالفوز على حوريا الغيني في أرض محايدة هذه المرة بالمغرب بنصف نهائي الكونفدرالية.

واستمرت غزوات بيراميدز في أفريقيا بمشاركته الثانية في الكونفدرالية هذا العام، حيث فاز على الاتحاد الليبي بهدف في مباراة استضافها ملعب الاسكندرية ولكن كان الفريق الليبي خلالها هو صاحب الملعب بناء على رغبته، قبل انتصار الأمس في كوت ديفوار على حساب راسينج أبيدجان.