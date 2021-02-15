شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 6 مباريات جمعت الأهلي بالمريخ السوداني.. الخطيب يقص شريط ‏الأهداف ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2020-2021، باستضافة المريخ السوداني بملعب القاهرة، في لقاء الجولة الأولى.

وتضم مجموعة الأهلي والمريخ معهما كل من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني.

الأهلي واجه المريخ في 6 مباريات سابقة قبل موقعة الثلاثاء، واستطاع بطل مصر الفوز في 4 منهم و المريخ في مباراة وحيدة، وأخرى حسمها التعادل.

الأهلي استهل مشواره بنسخة 1983 من دوري أبطال أفريقيا بالفوز على المريخ ذهاباً بالقاهرة بهدف حمل توقيع محمود الخطيب أسطورته ورئيسه الحالي، وخيم التعادل السلبي على مباراة الخرطوم لينتزع حامل اللقب وقتها بطاقة الترشح للدور الثاني.

يتجدد اللقاء بين الأهلي والمريخ مجدداً في نسخة 1993 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ولقائي دور الثمانية، وينجح الأهلي في الفوز ذهاباً بالسوادن بنتيجة 2/1 وسجل له محمد رمضان وأيمن شوقي وفي الإسكندرية بنتيجة 5/1 بأهداف حملت إمضاء حسام حسن وهادي خشبة وياسر ريان ومحمد رمضان "هدفين".

المرة الأخيرة كانت في نسخة 2002 لدوري الأبطال ولقاء دور الـ16، وانتصر الأهلي بثنائية أحمد بلال في القاهرة، وحجز نادي القرن الأفريقي بطاقة الترشح للمجموعات رغم الخسارة في أم درمان بالعودة بنتيجة 3/1، حيث شفع له هدف خالد بيبو الذي منحه الاستفادة من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار عند التساوي في النتيجة.