شكرا لقرائتكم خبر عن «الدور على المريخ».. انتصارات مدوية تعقب مشاركات الأهلي في كأس ‏العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المريخ السوداني، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، والتي يحمل المارد الأحمر لقبها في النسخة الماضية.

الأهلي عاد إلى القاهرة منذ أيام محملاً ببرونزية العالم عقب تحقيق المركز الثالث بكأس العالم للأندية نسخة 2020 التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، ليواجه بطل السودان في أول مباراة بعد انجازه العالمي.

وبالنظر في دفتر أحوال الأهلي وما يحققه في أول مباراة تعقب مشاركاته في كأس العالم للأندية، سنجد أن المارد الأحمر لا يعرف إلا الانتصارات الكبيرة وبشباك نظيفة.

في أول مباراة للأهلي عقب المشاركة الأولى في نسخة 2005، استطاع أبناء التتش من الحاق الهزيمة بالكروم بثلاثية أهداف دون رد حملت توقيع الراحل محمد عبدالوهاب وهدفين لأبوتريكة، وذلك بمنافسات الدوري.

المباراة التي أعقبت مشاركته الثانية بمونديال الأندية وتحقيقه المركز الثالث في 2006، كانت أمام بتروجت ودك الأهلي حصون الفريق البترولي برباعية نظيفة بالدوري جاءت بواسطة فلافيو "هدفين" وهدف لكل من عماد متعب ومحمد صديق.

بعد المشاركة الثالثة في 2008، عاد ليفوز على الكروم من جديد بثلاثية نظيفة في الدوري، وسجل أهداف الأهلي يومها أحمد صديق وأحمد حسن "دروجبا" وعميد لاعبي العالم أحمد حسن.

ويعود الأهلي بمركز رابع من مشاركاته الرابعة بكأس العالم للأندية نسخة 2012، ويحقق الفوز على غزل المحلة في أول مباراة تعقب مشاركته العالمية، وجاء هدف "الشياطين" في مرمى زعيم الفلاحين بواسطة الموريتاني دومينيك.

وبعد المشاركة الخامسة في 2013 حقق الأهلي فوزاً هاماً على الانتاج الحربي بمنافسات الدوري الممتاز بثنائية عبدالله السعيد وعمرو جمال.

تُرى هل يواصل الأهلي عاداته في أول مباراة تعقب مشاركاته العالمية بتحقيق الفوز مع الحافظ على نظافة شباكه في مواجهة مريخ السودان غداً الثلاثاء؟