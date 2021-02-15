شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعو ليفربول يدعمون كلوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر مشجعو ليفربول عن دعمهم لمدربهم كلوب بلافتة على جدار الأنفيلد بعد الخسارة الثالثة هذا الموسم وارتفاع المراهنات على أنه سيكون المدرب المقبل في دائرة الإقالة، بعد تراجع حامل اللقب للمركز الرابع، وتفهم المشجعون نفسية مدربهم بعد عدم تمكنه من حضور جنازة والدته في ألمانيا بسبب قيود كوفيد -19 وكتبوا على اللافتة «يورجن كلوب، لن تمشي وحيداً أبداً»، وتوفيت إليزابيث والدة المدرب في 19 يناير عن عمر 81 عاماً ورثاها كلوب بقوله «كانت كل شيء بالنسبة لي».

من جهته، نشر المهاجم المصري محمد صلاح تغريدة الأحد قال فيها: إنه مع زملائه سيقاتلون مثل الأبطال حتى النهاية، وأضاف:«لن نسمح للنتائج السلبية الأخيرة أن ترسم موسمنا، هذا وعد مني لكم جميعاً».