شكرا لقرائتكم خبر عن رانجنيك رفض خلافة لامبارد «مؤقتاً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الألماني رالف رانجنيك (62 عاماً) عن رفضه عرضاً لتدريب تشيلسي بعد إقالة فرانك لامبارد، وقال في تصريح لـ«التايمز»: قلت لهم إنني أحب المجيء والعمل مع تشيلسي لكن لا أريد أن أعمل 4 أشهر، لست مدرباً مؤقتاً.

وتابع رانجنيك مدرب شالكه وهوفنهايم ولايبزيج السابق الذي يعمل حالياً مديراً لقسم التطوير الرياضي في مجموعة «ريد بول» المالكة لنادي لايبزيج: التدريب فرصة مميزة لكنها تعتمد على رغبة النادي في العمل مع مدرب ألماني.

وما رفضه رانجنيك وافق عليه مواطنه توخيل، عرض لـ18 شهراً هدفه حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.