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رانجنيك رفض خلافة لامبارد «مؤقتاً»

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شكرا لقرائتكم خبر عن رانجنيك رفض خلافة لامبارد «مؤقتاً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الألماني رالف رانجنيك (62 عاماً) عن رفضه عرضاً لتدريب بعد إقالة فرانك لامبارد، وقال في تصريح لـ«التايمز»: قلت لهم إنني أحب المجيء والعمل مع تشيلسي لكن لا أريد أن أعمل 4 أشهر، لست مدرباً مؤقتاً.
 وتابع رانجنيك مدرب شالكه وهوفنهايم ولايبزيج السابق الذي يعمل حالياً مديراً لقسم التطوير الرياضي في مجموعة «ريد بول» المالكة لنادي لايبزيج: التدريب فرصة مميزة لكنها تعتمد على رغبة النادي في العمل مع مدرب ألماني.
 وما رفضه رانجنيك وافق عليه مواطنه توخيل، عرض لـ18 شهراً هدفه حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لمسابقة .

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MO Nasa

MO Nasa

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