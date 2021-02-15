شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يكسر سلسلته السلبية بفوز تاريخي على عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق حتا فوز الموسم بتخطيه مضيفه عجمان 3 -صفر في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد حمدان بن راشد في حتا.

وانتظر حتا حتى الجولة 16، ليحقق فوزه الأول هذا الموسم بعد 13 خسارة وتعادلين، لكنه بقي في المركز الأخير بترتيب الدوري وله 5 نقاط، في حين تراجع عجمان للمركز الثالث عشر قبل الأخير،برصيد 9 نقاط.

واستحق حتا الفوز بعدما كان الطرف الأفضل، وسجل البرازيلي جوناثان القادم من الشارقة بنظام الإعارة هدفين من ركلتي جزاء، ووقع أحمد مال الله على الهدف الثالث، ليؤكد «الإعصار» أهمية الإضافة من التعاقدات الجديدة التي أبرمها في «الميركاتو» الشتوي.

وكسر الفوز الحتاوي سلسلة سلبية من عدم الانتصار بلغ أكثر من عام،إذ إن آخر فوز كان على اتحاد كلباء 1-صفر في 6 فبراير/ شباط عام 2020، خلال الموسم الماضي الملغي، ولعب بعدها 3 مباريات دون أن ينتصر، ثم خاض 15 جولة عجاف في الموسم الحالي.

والمثير أن الجولة ال16 هي كلمة السر،إذ إن فوز حتا على كلباء كان في الجولة 16 من الموسم الماضي، وحمل الانتصار الحالي عنوان نفس الجولة.

كما أن فوز حتا 3-صفر يعد الأكبر في تاريخ مبارياته مع عجمان في الدوري الإماراتي.

من جهته، قال عيسى سانتو: تعاهدنا على أن تكون جميع مباريات حتا المقبلة بمثابة نهائيات كؤوس، وأنا أعتقد أن فوزنا على عجمان بست نقاط لأنه جاء على حساب منافس مباشر لنا على البقاء، وتفاؤلنا كبير أن يبقى حتا في دوري المحترفين.

واعترف علي الحوسني حارس مرمى عجمان أن حتا استحق الفوز، لأنه كان أفضل بالروح والعزيمة، في حين أن «البرتقالي» لم يفعل شيئاً،لذلك فإن النتيجة لصالح حتا كانت منطقية.