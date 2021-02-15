شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يوقف قطار شباب الأهلي السريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

عرقل الوحدة قطار شباب الأهلي السريع وأوقف مسلسل انتصاراته عند 7 متتالية عندما فرض عليه التعادل 2-2 على أرض استاد راشد (السبت)، في مباراة شهدت ندية وإثارة خاصة في الشوط الثاني ليحصل كل منهما على نقطة رفعت رصيد «الفرسان» إلى 26 نقطة وأدت إلى تراجعه في الترتيب إلى المركز السادس، وارتفع رصيد «العنابي» إلى 24 نقطة لكنه أيضاً لم يتقدم وأصبح سابعاً.

وفي مجمل مجريات المباراة، كشفت الإحصاءات عن أفضلية في الاستحواذ لشباب الأهلي بنسبة 59% علاوة على التمريرات التي بلغت 408 تمريرات بدقة بلغت 82 %، مقابل 41 % في الاستحواذ للوحدة و272 تمريرة دقتها 75%، إلا أن الأفضلية لم تشفع لشباب الأهلي.

ومن جهته، اعتبر نجم فريق الوحدة إسماعيل مطر أن التعادل والنقطة التي خرج بها فريقه من ملعب استاد راشد بمثابة دافع لتكملة مسيرته في الدوري بشكل أقوى.

من جهة أخرى، أوضح لاعب وسط الوحدة خميس إسماعيل سبب احتفاليته بطريقة طلب الصمت، وهي الحركة التي أثارت الجدل والعديد من التعليقات، لاسيما أن خميس كان لاعباً سابقاً في صفوف شباب الأهلي.

وقال خميس: «لا توجد رسالة معينة كنت أريد توجيهها بطريقة احتفالي، وكل ما حصل أنني أحببت هذه الحركة التي لم أقصد منها توجيه أي رسالة».

وعن توجهه لمدرب شباب الأهلي وحديثه معه قال: «الكابتن مهدي بالنسبة لنا أخ كبير قضينا معه فترة كبيرة وفرحنا معاً من قبل، وقد ذهبت إليه لأبارك له على مستوى الفريق الذي ظهر به شباب الأهلي بعد توليه مهمة قيادته».