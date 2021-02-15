شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ "الصقر" : ابنك أحرف منك وهيلعب الموسم الجاى فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الإعلامى أحمد شوبير، أن يلعب الحبيب أحمد حسن نجل أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق فى الدوري الممتاز المقبل ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: " امبارح شوفت مباراة النجوم والاتحاد السكندرى فى كأس مصر ولفت نظرى اللاعب الحبيب أحمد حسن نجل الصقر وقولت هكلم أبوه أقوله ابنك احرف منك واستايله جميل ورغم أنه موقع عقد جديد مع النجوم لكن بتوقع أنه هيتخطف عالطول من نادى فى الدوري الممتاز فى الموسم الجديد".

ويضيف شوبير: "الاتحاد صعد بصعوبة أمام النجوم وكمان لافيينا قدم مستوى مبشر ومباراة كبيرة أمام الإسماعيلى اللى بحبه ونفسى يخرج من كبوته سريعاً".

وتابع شوبير: "مخضوض على الانتاج الحربى ولكن عندى ثقة فى حمادة صدقى يقدر يعدل الأمور هناك".

وعن الزمالك قال شوبير:" النادى الابيض رايح لسكة الانشاءات وعرفت من مصدر فى وزارة الانتاج الحربى أن انشاءات الزمالك ستكون بنظام المطور العقارى بمعنى وجود مستثمر يمول النادى 15 سنة بعائد كبير للغاية لم يتحقق لأى نادى مصر أخر ، رغم محاولات البعض من مجلس الادارة السابق لإفشال العرض".

وعن اتحاد الكرة قال شوبير:" عناد مابعده عناد كله ماشى على حسب مزاج صاحب المحل قولنا لازم تأجلوا مباراة الزمالك والحدود رفضوا وبعدين تم التأجيل ومعاها مباراة الاهلى وبيراميدز فى الكأس رغم ان الاهلى وبيراميدز مبارياتهم فى القاهرة وفى وقت قبلها للإستعداد معرفش ليه تم التأجيل ولا هيا هيصة وخلاص".