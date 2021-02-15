شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتوقع انتقال مصطفى محمد للدوري الإنجليزى ويكشف غلطة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراى التركى يسير بصورة رائعة تؤهله لحجز مكان أساسى فى الدوري الإنجليزى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : " لازم يا جماعة مصطفى محمد ياخد حقه، الولد ماشى كويس جدا فى تركيا، مدربه فاتح تريم الذى يشبه الجوهرى فى مصر، منحه ثقة كاملة إيماناً بقدراته ومصطفى لم يخيب ظنه".

وأضاف شوبير: "مصطفى محمد قدم أفضل إنطلاقة لمحترف مصرى فى التاريخ وكسر رقم صالح سليم، ولديه ثقة شديدة فى نفسه، وفى رأيى هيلعب فى الدوري الإنجليزى وهو حاطط رجل على رجل من الموسم الجاى وبمنتهى السهولة".

وأردف شوبير: "أنا مؤمن بموهبة رمضان صبحى بعيداً عن الهزار والتريقة وكنت شايف أنه كان لازم يروح على تركيا الأول قبل الدوري الإنجليزى كان هيفرق معاه كتير".

واصل النجم المصرى مصطفى محمد تألقه مع فريقه جالاتا سراى، بعد أن نجح فى قيادته لتحقيق فوزا قاتلا على ضيفه فريق قاسم باشا بنتيجة 2 – 1، بعد أن سجل هدف الفوز فى الدقيقة قبل الأخيرة على نهاية المباراة التى جمعت الفريقين الأحد على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الموسم الحالى من الدوري التركي.

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالطة سراى إلى 4 أهداف فى جميع المسابقات منهم 3 فى الدوري التركي بشباك كلا من باشاك شهير، فناربخشة وأخيرا قاسم باشا كما سجل هدف فى كأس تركيا بمرمى فريق ألانيا سبور.