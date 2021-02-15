شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس ركلات ترجيح الأهلي وبالميراس البرازيلى وسبب تألق الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن كواليس ركلات ترجيح مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى والتى شهدت تألقاً كبيراً لمحمد الشناوى حارس المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية بقطر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:"فى الجهاز الفنى للأهلى يوجد 2 محللى الأداء ويحسب لهم دور كبير فى إنجاز البرونزية ، لانهم عملوا تحليل اداء لنجوم بالميراس البرازيلى وزوايا تسجيلهم لركلات الترجيح".

ويضيف شوبير: "محللو الأداء طالبوا الشناوى بأن يصبر كثيراً على كل ركلة ولا يتحرك إلا مع الكرة، لأن دراستهم للاعبى بالميراس منحتهم ميزة معرفة أسلوبهم فى التسديد ، يعنى العملية مش فهلوة ولا صدفة ، كل شىء مدروس ومتخطط له".

وأكمل شوبير: "موسيمانى كان عايز ينزل على معلول فى الدقيقة الأخيرة من المباراة عشان يستفيد بيه فى تسديد ركلة ترجيح ، وقال سخن وسأله تعبان قاله عندى اجهاد قاله اعمل اطالات ومعلول وافق وفى الاطالات لاحظ موسيمانى أن معلول متردد يعمل ايه، فقاله خلاص مش هتلعب عشان الإصابة لا تتفاقم".

وتحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن مشاركة المارد الأحمر الأخيرة في نهائيات كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، والتي حقق خلالها الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال فايلر خلال حديثه لوسائل الإعلام الألمانية: "التتويج بكأس العالم للأندية لجماهير الأهلي؟ هناك شيء واحد واضح، إذا كنت ناجحًا مثل البايرن أو الأهلي، فأنت تريد الفوز بكل الألقاب".

وأضاف: "الأهلي لا يقل نجاحًا عن البايرن، وعدم التتويج بكأس العالم للأندية لا يمثل مشكلة كبيرة لجماهير الفريق".