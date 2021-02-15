شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يسحق الإسماعيلى بسداسية ويطيح بمجلس إدارة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 15 فبراير 1997 حقق النادى الأهلى، فوزاً ساحقاً على الإسماعيلى بسداسية دون رد فى موسم 96-97، أحرز سداسية الأهلى كل من محمود أبو الدهب، مشير حنفى، أحمد فليكس، سمير كمونة، وليد صلاح الدين، وهشام حنفى.

وجاء فوز الأهلى بنصف دستة أهداف نظيفة لأول مرة فى تاريخ مواجهات الفريقين باستاد الإسماعيلية قبل أن يعود الأهلى ويكررها موسم "2004/2005" بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه.

ودخل الفريقان المباراة والأهلى فى المركز الثانى برصيد"34" نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد "45" بفارق"11" نقطة، والإسماعيلى كان فى المركز الثالث خلف الأهلى بنقطتين، ويطمح فى حصد النقاط الثلاث والصعود للمركز الثانى بتبديل المراكز مع ضيفه.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بقيادة الألمانى راينر هولمان بثلاثية نظيفة بدأها ليبرو الفريق محمود أبوالدهب من هجمة عنترية راوغ فيها كل من قابله قبل هز شباك السيد السويركى فى الدقيقة الثانية، وأضاف مشير حنفى مساك الفريق الهدف الثانى فى الدقيقة الثامنة، ثم أضاف الغانى أحمد فيليكس الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة "15" وسط ذهول جماهير الإسماعيلى.

وفى الشوط الثانى اضاف سمير كمونة مساك الفريق الثانى الهدف الرابع فى الدقيقة"63"، قبل أن يضيف البديل وليد صلاح الدين الهدف الخامس ويصنع الهدف السادس لهشام حنفى فى آخر عشر دقائق.

لتطيح السداسية بمجلس أدارة الإسماعيلى والجهاز الفنى بقيادة الهولندى ويسترهوف، وتأتى بجهاز جديد بقيادة على أبوجريشة الذى توج بعد اقل من ثلاثة أشهر ببطولة كأس مصر لأول مرة فى تاريخ الإسماعيلى وجاءت على حساب الأهلى بهدف أحمد فكرى الصغير.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: عصام الحضرى، محمود أبوالدهب، مشير حنفى، سمير كمونة، إبراهيم حسن، هشام حنفى ،هادى خشبة، مجدى طلبة "رضا عبدالعال"، ياسر ريان، أحمد فيليكس "وليد صلاح الدين"، حسام حسن" أحمد عبدالمنعم كشرى".